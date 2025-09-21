Российские силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника над территорией России вечером 21 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
16 дронов уничтожили над Черным морем, по три – над Крымом и Белгородской областью.
20 сентября российские военные уничтожили 149 БПЛА над регионами России. Беспилотники нейтрализовали над Ростовской, Саратовской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Смоленской и Нижегородской областями, акваторией Черного и Азовского морей и Крымом.