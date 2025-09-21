Российские силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника

Днем 21 сентября Минобороны РФ заявило, что средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью. Утром силы ПВО сбили три дрона над территорией субъекта. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что за день от атак беспилотников погибли два человека.