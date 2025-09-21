Газета
Российские силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника над территорией России вечером 21 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

16 дронов уничтожили над Черным морем, по три – над Крымом и Белгородской областью.

Днем 21 сентября Минобороны РФ заявило, что средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью. Утром силы ПВО сбили три дрона над территорией субъекта. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что за день от атак беспилотников погибли два человека.

20 сентября российские военные уничтожили 149 БПЛА над регионами России. Беспилотники нейтрализовали над Ростовской, Саратовской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Смоленской и Нижегородской областями, акваторией Черного и Азовского морей и Крымом.

