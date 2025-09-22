Ким Чен Ын: КНДР получила секретное оружие
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) приобрела новые секретные виды оружия. Об этом заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Мы приобрели новые секретные виды оружия и достигли немалых результатов в научных исследованиях в области обороны, которые внесут большой вклад в дальнейшее радикальное повышение нашей военной мощи», – сказал он, выступая на 13-м заседании 14-го созыва Верховного народного собрания КНДР.
19 сентября Ким Чен Ын посетил в качестве руководителя испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), созданных в институтах страны. По данным ЦТАК, на мероприятии были «наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, а также «превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии «Кымсон».