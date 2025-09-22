На Украине в базу «Миротворца» попал футболист Артем Дзюба
По данным агентства, одной из причин его добавления в перечень стала поддержка РФ и спецоперации на Украине.
Дзюбе 37 лет, сейчас он рекордсмен по числу забитых мячей среди российских футболистов и в сборной России. Показатели по этим критериям равны 244 и 31 соответственно. С 2015 по 2022 г. Дзюба был в петербургском «Зените» и в тот же период стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны.
17 сентября в базе украинского реестра оказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Тогда это решение объяснили участием спортсменки в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 г.