На Украине в базу «Миротворца» попал футболист Артем Дзюба

Дзюбе 37 лет, сейчас он рекордсмен по числу забитых мячей среди российских футболистов и в сборной России. Показатели по этим критериям равны 244 и 31 соответственно. С 2015 по 2022 г. Дзюба был в петербургском «Зените» и в тот же период стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны.