Олимпийскую чемпионку Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»

«Миротворец» был создан в 2014 г. и публикует собранные нелегальным путем персональные данные политиков, артистов, журналистов и других лиц, посещавших Крым, Донбасс или по иным причинам вызвавших негативную реакцию авторов сайта. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.