Олимпийскую чемпионку Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова внесена в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные проекта.
Причиной для этого стало участие спортсменки в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 г.
Загитовой 23 года. Она – олимпийская чемпионка 2018 г., серебряный призер Олимпийский игр в командных соревнованиях, чемпионка мира и Европы.
«Миротворец» был создан в 2014 г. и публикует собранные нелегальным путем персональные данные политиков, артистов, журналистов и других лиц, посещавших Крым, Донбасс или по иным причинам вызвавших негативную реакцию авторов сайта. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.
16 сентября сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли данные двухлетней россиянки, которая посещала Луганскую народную республику вместе с родителями. Авторы сайта сочли, что ребенок «осознавал нарушение украинских правил», после чего обвинили его в «посягательстве на территориальную целостность Украины».