На Украине в базу «Миротворца» внесли данные двухлетней девочки

14 сентября в базе появились данные шестилетней девочки из России за то же преступление. На Украине и ранее вносили в указанный перечень несовершеннолетних россиян. В 2021 г. в базе в том числе оказалась информация о 12-летней девочке, журналистке из ЛНР Фаины Савенковой. Она выступила с видеообращением к Совбезу ООН и попросила «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе».