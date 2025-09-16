На Украине в базу «Миротворца» внесли данные двухлетней девочки
Двухлетнюю девочку из России внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за поездки в Луганскую народную республику вместе с родителями, передает ТАСС.
Создатели реестра считают, что россиянка проникла на якобы украинскую территорию, «полностью осознавая», что «посещение этих территорий вне определенных Украиной пунктов пропуска является правонарушением». Теперь на Украине двухлетнего ребенка обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.
14 сентября в базе появились данные шестилетней девочки из России за то же преступление. На Украине и ранее вносили в указанный перечень несовершеннолетних россиян. В 2021 г. в базе в том числе оказалась информация о 12-летней девочке, журналистке из ЛНР Фаины Савенковой. Она выступила с видеообращением к Совбезу ООН и попросила «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе».