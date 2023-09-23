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Лавров передал генсекретарю ООН видеообращение школьницы из Луганска

Ведомости

В ходе встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу видеообращение школьницы из Луганска Фаины Савенковой, рассказали в пресс-службе МИДа.

Луганская школьница, как уточняет «РИА Новости», обращается с просьбой «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, положить конец поставкам на Украину западного оружия». Видео было снято корреспондентами агентства в разрушенной луганской школе №7.

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Лавров также передал генсеку Гутерришу книгу Максима Григорьева и Дмитрия Саблина «Украинские преступления против человечности (2022-2023)», сообщили в МИДе со ссылкой на Григорьева. В книге, как отмечается, рассказывается о собранных Международным общественным трибуналом «преступлениях украинских неонацистов и их пособников».

Встреча Лаврова и Гутерриша прошла 21 сентября на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, российский министр призвал генсека запустить процедуру арбитража в отношении США из-за того, что они нарушают обязательства, в том числе отказывают в визах дипломатам из России для участия в мероприятиях по линии ООН. Помимо Гутерриша министр иностранных дел России также провел встречи с председателем руководящего совета Йемена, министрами иностранных дел Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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