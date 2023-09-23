Лавров передал генсекретарю ООН видеообращение школьницы из Луганска

Встреча Лаврова и Гутерриша прошла 21 сентября на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, российский министр призвал генсека запустить процедуру арбитража в отношении США из-за того, что они нарушают обязательства, в том числе отказывают в визах дипломатам из России для участия в мероприятиях по линии ООН. Помимо Гутерриша министр иностранных дел России также провел встречи с председателем руководящего совета Йемена, министрами иностранных дел Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.