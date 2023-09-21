Лавров пошутил об изоляции России

Ранее на Генассамблее ООН Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта и призвал участников к выполнению всех положений устава международной организации. Он отметил, что Запад обращается к уставным нормам и принципам только в зависимости от собственных геополитических потребностей.