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Лавров пошутил об изоляции России

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, что Россия «страдает от изоляции». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров на вопрос "как дела" ответил "всё хорошо, только от изоляции страдаем". Гость шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь», – написала Захарова.

Встреча Лаврова и аль-Гейта прошла в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты обсудили взаимодействие между Россией и ЛАГ по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В пресс-службе МИД РФ сообщили, что стороны приняли решение провести шестую министерскую сессию Российско-Арабского Форума сотрудничества (РАФС).

Ранее по теме: Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта

Ранее на Генассамблее ООН Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта и призвал участников к выполнению всех положений устава международной организации. Он отметил, что Запад обращается к уставным нормам и принципам только в зависимости от собственных геополитических потребностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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