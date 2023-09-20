Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта
Риски возникновения глобального конфликта увеличиваются. Такую точку зрения выразил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам исключительно сообразно своим геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых рычагов напряженности. Растут и риски глобального конфликта», – заявил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что Россия настаивала и настаивает на выполнении всех положений устава ООН. Он добавил, что к документу нельзя обращаться выборочно. По словам политика, страны должны следовать требованиям устава «во всей полноте и взаимосвязи».
Глава МИД РФ напомнил, что в кризисной ситуации особенно важно помнить о принципах суверенного равенства государств, права народов на самоопределение, невмешательства во внутренние процессы и уважения территориальной целостности стран.
Ранее на заседании Совета Безопасности ООН спецдокладчик Элис Джилл Эдвардс сообщила, что организация призвала США пересмотреть свое решение по отправке на Украину кассетных боеприпасов. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека уточнили, что направляли такое требование Вашингтону еще в июле, но ответа так и не получили.