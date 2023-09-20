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Политика

Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта

Ведомости

Риски возникновения глобального конфликта увеличиваются. Такую точку зрения выразил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам исключительно сообразно своим геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых рычагов напряженности. Растут и риски глобального конфликта», – заявил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия настаивала и настаивает на выполнении всех положений устава ООН. Он добавил, что к документу нельзя обращаться выборочно. По словам политика, страны должны следовать требованиям устава «во всей полноте и взаимосвязи».

Глава МИД РФ напомнил, что в кризисной ситуации особенно важно помнить о принципах суверенного равенства государств, права народов на самоопределение, невмешательства во внутренние процессы и уважения территориальной целостности стран.

В ООН призвали США пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов Украине

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН спецдокладчик Элис Джилл Эдвардс сообщила, что организация призвала США пересмотреть свое решение по отправке на Украину кассетных боеприпасов. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека уточнили, что направляли такое требование Вашингтону еще в июле, но ответа так и не получили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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