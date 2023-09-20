Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН спецдокладчик Элис Джилл Эдвардс сообщила, что организация призвала США пересмотреть свое решение по отправке на Украину кассетных боеприпасов. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека уточнили, что направляли такое требование Вашингтону еще в июле, но ответа так и не получили.