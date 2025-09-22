Reuters: Белый дом передаст Вэнсу функцию Кирка по общению с избирателями

Сейчас кандидатура Вэнса находится на этапе обсуждений, окончательного решения о формате его участия в избирательной кампании пока нет, отметил источник Reuters. По его словам, уже в 2025 г. вице-президент может начать тур по колледжам. Старший помощник Кирка и пресс-секретарь TPUSA Эндрю Колвет подчеркнул, что Вэнс «идеально подошел бы для этой роли». Он выразил мнение, что для общения с молодежью Вэнсу помогло бы то, что он миллениал, а также один из самых молодых вице-президентов в истории.