Reuters: Белый дом передаст Вэнсу функцию Кирка по общению с избирателями
Белый дом предпринимает срочные меры для сохранения мощного механизма мобилизации избирателей, созданного Чарли Кирком. Его убийство создало вакуум лидерства в одной из самых влиятельных правых политических организаций, сообщили два источника агентства Reuters, знакомые с ситуацией. Белый дом уже провел «предварительные обсуждения» о прямом взаимодействии вице-президента Джей Ди Вэнса с молодыми избирателями, сообщил Reuters третий осведомленный источник.
Издание напомнило, что Кирк был сооснователем консервативного движения Turning Point USA (TPUSA) и был его «самым влиятельным и харизматичным представителем». Он выступал перед студентами, вел соцсети и помогал таким образом увеличивать долю поддерживающей Трампа молодежь в США.
Сейчас кандидатура Вэнса находится на этапе обсуждений, окончательного решения о формате его участия в избирательной кампании пока нет, отметил источник Reuters. По его словам, уже в 2025 г. вице-президент может начать тур по колледжам. Старший помощник Кирка и пресс-секретарь TPUSA Эндрю Колвет подчеркнул, что Вэнс «идеально подошел бы для этой роли». Он выразил мнение, что для общения с молодежью Вэнсу помогло бы то, что он миллениал, а также один из самых молодых вице-президентов в истории.
21 сентября на стадионе в Глендейле (штат Аризона) состоялось памятное мероприятие в честь консервативного политика и активиста Чарли Кирка. В панихиде приняли участие десятки тысяч человек. 31-летний Кирк был застрелен 10 сентября в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. 12 сентября по подозрению в убийстве Кирка был задержан 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.