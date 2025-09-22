Газета
Главная / Политика /

Два человека пострадали из-за детонации БПЛА у администрации Белгорода

Ведомости

Два человека пострадали после детонации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле здания администрации Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшие – мужчина с поверхностной раной лица и женщина с проникающим осколочным ранением голени. Их доставили в городскую больницу и оказали необходимую помощь, рассказал Гладков.

Позже губернатор сообщил, что утром 22 сентября Белгород атаковали два украинских беспилотника. Повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

По данным Минобороны, в ночь на 22 сентября дежурные системы противовоздушной обороны сбили 114 БПЛА над российскими регионами. 19 БПЛА российские военные уничтожили в Белгородской области.

17 сентября украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области. По словам Гладкова, у сооружения были повреждены кровля и остекление. Пострадали две сотрудницы областного кабмина.

