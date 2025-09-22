DE: Лондон делает подарок РФ и КНР, ослабляя влияние Великобритании в ООН

17 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совбезу организации требуется реформа, так как его нынешний состав отражает реалии 1945 г. и не соответствует современному миру, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Генсек выразил симпатию к предложениям, в частности от Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека.