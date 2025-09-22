DE: Лондон делает подарок РФ и КНР, ослабляя влияние Великобритании в ООН
Великобритания ослабляет влияние страны в ООН в «подарок Китаю и России», пишет Daily Express со ссылкой на слова британского премьер-министра Кира Стармера.
Парламент обеспокоен сокращением бюджета МИДа королевства. Как пишет таблоид, это открывает двери противникам Великобритании и ведет к уступкам Пекину и Москве. Депутаты хотят, чтобы королевство не выпадало из важных дискуссий, направленных на продвижение именно британских ценностей.
ООН находится под пагубным влиянием внутри организации, пишет таблоид. В Совете Безопасности идет раскол, что парализует решение важнейших вопросов. Глава комитета по иностранным делам и обороны палаты общин Эмили Торнберри заявила, что сейчас мир нуждается в Совбезе больше всего, но комитет как никогда слаб.
17 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совбезу организации требуется реформа, так как его нынешний состав отражает реалии 1945 г. и не соответствует современному миру, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Генсек выразил симпатию к предложениям, в частности от Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека.