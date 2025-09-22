Захарова после теракта в Крыму призвала ЕС и НАТО посмотреть в зеркало

21 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов ВСУ по курортной зоне Крыма погибли два человека. В ведомстве подчеркнули, что на атакованной территории нет военных объектов. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. По словам главы республики Сергея Аксенова, удары БПЛА повредили несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке.