Захарова после теракта в Крыму призвала ЕС и НАТО посмотреть в зеркало
НАТО и Евросоюз, которые ищут источник агрессии, необходимо посмотреть в зеркало, чтобы увидеть его, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. Так дипломат прокомментировала атаку украинских беспилотников в Крыму.
«Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – подчеркнула Захарова.
21 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в результате ударов ВСУ по курортной зоне Крыма погибли два человека. В ведомстве подчеркнули, что на атакованной территории нет военных объектов. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. По словам главы республики Сергея Аксенова, удары БПЛА повредили несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке.
22 сентября директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина рассказала, что четыре пациента из поселка Форос в Крыму находятся в тяжелом состоянии. Два человека сейчас в реанимации, один – на искусственной вентиляции легких.