Российским ураном обеспечена четверть американских АЭС

15 сентября Bloomberg писал, что США стремятся увеличить запасы урана. По словам министра энергетики США Криса Райта, российский уран необходим 94 американским ядерным реакторам, которые вырабатывают пятую часть всей электроэнергии США. Именно поэтому быстрый отказ от этого источника невозможен при отсутствии альтернативы. Однако Райт отметил, что США приближаются к моменту, когда больше не будут использовать российский обогащенный уран.