Российским ураном обеспечена четверть американских АЭС
«Мы по-прежнему на первом месте в мире по обогащению урана», – сказал он. Комаров подчеркнул, что у Запада не получается поменять расклад.
По его словам, доля российского урана на рынке составляет почти 40%. В США самый большой парк установленной мощности АЭС – почти 100 ГВт, добавил Комаров.
15 сентября Bloomberg писал, что США стремятся увеличить запасы урана. По словам министра энергетики США Криса Райта, российский уран необходим 94 американским ядерным реакторам, которые вырабатывают пятую часть всей электроэнергии США. Именно поэтому быстрый отказ от этого источника невозможен при отсутствии альтернативы. Однако Райт отметил, что США приближаются к моменту, когда больше не будут использовать российский обогащенный уран.
Общий объем торговли России и США по итогам января – июня 2025 г. составил $2,8 млрд. Основными товарами, которые импортировала Россия, стали удобрения ($927,5 млн), обогащенный уран ($755,6 млн), платина ($594,4 млн), турбореактивные двигатели и турбины ($44,9 млн), древесина и изделия из нее ($37,3 млн).