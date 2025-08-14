Газета
Главная / Экономика /

Товарооборот РФ и США по итогам первого полугодия 2025 года вырос почти на треть

Ведомости

Товарооборот России и США по результатам первого полугодия 2025 г. увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Общий объем торговли стран по итогам января – июня 2025 г. составил $2,8 млрд, из них $2,5 млрд – американский импорт товаров из России. По сравнению с первым полугодием прошлого года общий товарооборот за этот же период текущего года возрос на 31,3%. По отдельности импорт США из России вырос на 32,7%, экспорт в РФ – на 20,7%.

При этом если сравнить торговлю Москвы и Вашингтона в настоящий момент и десять лет назад, то она сократилась в разы. Общие объемы торговли стран снизились в 4,6 раза с $12,8 млрд за первое полугодие 2015 г. Поставки товаров из России в США упали в 3,6 раза (с $8,9 млрд), а из США в Россию – в 13,8 раза (с $3,9 млрд).

Российские инвесторы замерли в ожидании встречи Путина и Трампа

Инвестиции / Рынки

Основными товарами, которые Россия поставляла в США по итогам полугодия, стали удобрения ($927,5 млн), обогащенный уран ($755,6 млн), платина ($594,4 млн), турбореактивные двигатели и турбины ($44,9 млн), древесина и изделия из нее ($37,3 млн). Из США в Россию больше всего поставлялось фармацевтической продукции ($108,8 млн), медицинских приборов ($29,7 млн), разных пищевых продуктов ($23,9 млн), приборов для проведения химического анализа ($22,8 млн) и ортопедических приспособлений ($9,5 млн).

15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По данным CNN, местом проведения саммита будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

13 августа управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) объявило о приостановке действия санкций против России, мешающих проведению встречи Трампа и Путина. Для временного прекращения действия части ограничительных мер ведомство опубликовало генеральную лицензию № 125, она действует до 20 августа.

