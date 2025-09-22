В Кремле оценили успех на выборах выпускников «Времени героев»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что успех представителей программы «Время героев» на выборах можно считать положительным явлением. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Таким образом он прокомментировал результаты прошедших выборов, на которых поддержку избирателей получили сразу пять участников программы.
«Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов, то это весьма и весьма положительные явления, которые приветствуются всеми, консолидированным нашим обществом и, конечно же, в том числе и президентом», – подчеркнул Песков.
19 сентября ректор РАНХиГС и руководитель проекта Алексей Комиссаров сообщил, что новые должности получили четверо выпускников «Времени героев» и один руководитель. По итогам голосования Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и ЕАО соответственно, Станислав Кочев вошел в госсовет Коми, Евгения Вылцана избрали депутатом Брянской областной думы, а Константина Кутейникова – Тамбовской гордумы.