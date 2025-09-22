Газета
Главная / Политика /

Песков обратил внимание на серьезное отношение Путина к «Интервидению»

Ведомости

Тот факт, что Владимир Путин принял решение поприветствовать участников «Интервидения» и миллиардную аудиторию этого конкурса, свидетельствует, что президент РФ придает очень большое значение этому конкурсу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил высочайший уровень логистической организации мероприятия и назвал блистательным его творческий уровень.

«Но здесь мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается. В этой связи хочется поздравить организаторов, но и, конечно, и самих участников конкурса, потому что это было действительно объективное, справедливое и увлекательное творческое состязание», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил очень высокий интерес к мероприятию в мире.

Конкурс «Интервидение» состоялся 20 сентября на подмосковной «Live Арене». Победителем стал Вьетнам, который представил певец Дык Фук с композицией Phù Đổng Thiên Vương («Фудом тхиен выонг»). Второе место досталось трио Nomad из Киргизии, третье – Катару, который представила Дана Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta («Это именно ты»). На конкурсе выступили 22 страны вместо запланированных 23-х – США не приняли участие в конкурсе в последний момент. По утверждению организаторов, австралийская певица Vassy не смогла выйти на сцену из-за «давления» властей Австралии.

По данным организаторов, трансляция «Интервидения» была доступна 4 млрд зрителей со всего мира.

Новость дополняется

