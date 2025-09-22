Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков переадресовал в Минобороны вопросы об атаке на крымский санаторий

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться в Минобороны по вопросу о предполагаемом ответе России на атаку украинских беспилотников по территории санатория «Форос» в Крыму и зданию школы.

«Это больше, наверное, прерогатива Министерства обороны, поэтому лучше по этому вопросу обращаться к ним», – подчеркнул Песков на брифинге.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками «Форос» и школу вечером 21 сентября. В результате ударов погибли три человека, еще 16 пострадали. По данным Минобороны России, в этой местности нет военных объектов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в качестве материальной помощи получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Пострадавшим с ранениями тяжелой и средней степени выплатят по 600 000 руб., с легкими травмами – по 300 000 руб.

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По этой статье виновный может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь