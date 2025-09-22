Песков переадресовал в Минобороны вопросы об атаке на крымский санаторий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться в Минобороны по вопросу о предполагаемом ответе России на атаку украинских беспилотников по территории санатория «Форос» в Крыму и зданию школы.
«Это больше, наверное, прерогатива Министерства обороны, поэтому лучше по этому вопросу обращаться к ним», – подчеркнул Песков на брифинге.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками «Форос» и школу вечером 21 сентября. В результате ударов погибли три человека, еще 16 пострадали. По данным Минобороны России, в этой местности нет военных объектов.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в качестве материальной помощи получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Пострадавшим с ранениями тяжелой и средней степени выплатят по 600 000 руб., с легкими травмами – по 300 000 руб.
Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По этой статье виновный может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.