Что известно об атаке ВСУ на крымский санаторий «Форос»От ударов беспилотников погибли три человека, еще 16 – получили травмы
Вечером 21 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников по территории санатория «Форос» и зданию школы в поселке. После этого в Минобороны России отметили, что в этой местности нет никаких военных объектов. По последним данным, в результате ударов погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения.
22 сентября после этих событий в Следственном комитете России возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По этой статье виновный может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.
«Ведомости» собрали все, что известно об атаке вооруженных сил Украины и ее последствиях.
Что известно о погибших и пострадавших
Директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина рассказала, что среди пострадавших при налете беспилотников в Крыму четверо находятся в тяжелом состоянии. Всего в медицинском учреждении лечение проходят 13 человек, 12 из них – госпитализированы.
По словам Ереминой, семь человек находятся в состоянии средней тяжести и один – в удовлетворительном. При этом двое пациентов сейчас лежат в реанимации, для одного пострадавшего необходимо использование аппарата искусственной вентиляции легких. Еще одному получившему травмы пациенту проведено переливание крови, четыре человека были прооперированы. Детей среди пострадавших нет.
Глава Ялты Янина Павленко также сообщила, что все пострадавшие получили осколочные ранения, так как находились на береговой линии Фороса в момент атаки. По ее словам, это были и местные жители поселка, и его гости. Кроме того, на атакованной территории находились граждане Белоруссии.
Telegram-канал Mash сообщает, что в момент атаки в отеле праздновали день рождения 10-летней девочки. Об этом им сообщили сами пострадавшие.
Помощь от властей
Аксенов сообщил, что семьи погибших в качестве материальной помощи получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Пострадавшие при атаке также могут рассчитывать на денежные средства от региона. Гражданам с ранениями тяжелой и средней степени выплатят по 600 000 руб., с легкими травмами – по 300 000 руб.
Реакции на атаку в Крыму
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ЕС и НАТО, которые занимаются поиском источника агрессии на европейском континенте, необходимо посмотреть в зеркало, тогда они его увидят. По ее мнению, именно страны – участницы объединений стали «пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе». Захарова напомнила, что они финансируют закупки вооружения для украинских военнослужащих.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, напомнил, что теракт был совершен украинскими военнослужащими в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Он отметил, что в Киеве «понесут заслуженное наказание» за это преступление. Кроме того, политик выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал выздоровления.
Свое мнение выразил ТАСС сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин. Он заявил, что этот налет беспилотников стал «актом отчаяния» президента Украины Владимира Зеленского. По словам сенатора, таким образом лидер пытается «удержаться за власть», сохранив западное финансирование.