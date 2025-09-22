Что известно об атаке ВСУ на крымский санаторий «Форос»

По словам Ереминой, семь человек находятся в состоянии средней тяжести и один – в удовлетворительном. При этом двое пациентов сейчас лежат в реанимации, для одного пострадавшего необходимо использование аппарата искусственной вентиляции легких. Еще одному получившему травмы пациенту проведено переливание крови, четыре человека были прооперированы. Детей среди пострадавших нет.