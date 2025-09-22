Четверо раненных при ударе БПЛА по Крыму находятся в тяжелом состоянии

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке на Форос вечером 21 сентября. По его словам, при ударе вражеских БПЛА были повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. В ночь на 22 сентября он проинформировал, что при атаке беспилотника по санаторию погибли три человека, еще 16 получили ранения. В Минобороны подчеркнули, что на территории, которая была атакована, нет военных объектов.