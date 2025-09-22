Четверо раненных при ударе БПЛА по Крыму находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших при налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поселок Форос в Крыму находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.
Уточняется, что большая часть пострадавших была доставлена в Ялтинский центр ФМБА. По словам Ереминой, всего на лечение поступило 13 пациентов, из которых 12 были госпитализированы. В их числе – четыре пациента в тяжелом состоянии, семь – в состоянии средней тяжести и один – в удовлетворительном. Двое пациентов находятся в реанимации, один – на искусственной вентиляции легких. Одному раненому проведено переливание крови, четыре человека были прооперированы. Среди пострадавших нет детей.
Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что специализированная медицинская помощь была организована в максимально короткие сроки. Все пациенты находятся в стабильном состоянии, наблюдается положительная динамика.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке на Форос вечером 21 сентября. По его словам, при ударе вражеских БПЛА были повреждены несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. В ночь на 22 сентября он проинформировал, что при атаке беспилотника по санаторию погибли три человека, еще 16 получили ранения. В Минобороны подчеркнули, что на территории, которая была атакована, нет военных объектов.