Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Аксенов: семьи погибших при атаке ВСУ в Крыму получат по 1,5 млн рублей

Ведомости

Семьям погибших от ударов украинских беспилотников в поселке Форос в Ялте выплатят по 1,5 млн руб. в качестве материальной помощи, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Еще раз выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, всем обязательно будет оказана необходимая помощь», – написал губернатор.

Он отметил, что выплаты также получат пострадавшие при атаке. Гражданам с ранениями тяжелой и средней степени выплатят по 600 000 руб., с легкими травмами – по 300 000 руб.

Аксенов сообщил об атаке на Форос вечером 21 сентября. Он рассказал, что беспилотниками были повреждены объекты на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. В ночь на 22 сентября он уточнил, что при ударах по санаторию погибли три человека, еще 16 получили ранения. В Минобороны РФ отметили, что на атакованной территории нет военных объектов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила после происшествия, что НАТО и Евросоюз, которые ищут источник агрессии, должны посмотреть в зеркало, чтобы увидеть его. Она отметила, что эти страны являются «пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь