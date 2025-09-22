Аксенов: семьи погибших при атаке ВСУ в Крыму получат по 1,5 млн рублей
Семьям погибших от ударов украинских беспилотников в поселке Форос в Ялте выплатят по 1,5 млн руб. в качестве материальной помощи, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«Еще раз выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, всем обязательно будет оказана необходимая помощь», – написал губернатор.
Он отметил, что выплаты также получат пострадавшие при атаке. Гражданам с ранениями тяжелой и средней степени выплатят по 600 000 руб., с легкими травмами – по 300 000 руб.
Аксенов сообщил об атаке на Форос вечером 21 сентября. Он рассказал, что беспилотниками были повреждены объекты на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. В ночь на 22 сентября он уточнил, что при ударах по санаторию погибли три человека, еще 16 получили ранения. В Минобороны РФ отметили, что на атакованной территории нет военных объектов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила после происшествия, что НАТО и Евросоюз, которые ищут источник агрессии, должны посмотреть в зеркало, чтобы увидеть его. Она отметила, что эти страны являются «пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения».