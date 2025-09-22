Аксенов: семьи погибших при атаке ВСУ в Крыму получат по 1,5 млн рублей

Аксенов сообщил об атаке на Форос вечером 21 сентября. Он рассказал, что беспилотниками были повреждены объекты на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. В ночь на 22 сентября он уточнил, что при ударах по санаторию погибли три человека, еще 16 получили ранения. В Минобороны РФ отметили, что на атакованной территории нет военных объектов.