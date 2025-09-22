Газета
Туск сообщил об отсутствии боевой части во всех упавших в Польше дронах

Ведомости

В Польше не обнаружили ни одного беспилотника с боевой частью среди тех, что нарушили воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает Business Insider.

«На данный момент не выявлено ни одного случая использования вооруженного дрона, который мог бы взорваться или иным образом причинить вред жителям. Нет оснований полагать, что какая-либо из находок представляла угрозу», – сказал польский премьер.

Он также не стал уточнять конкретное количество БПЛА, которые пересекли воздушную границу государства, однако анонсировал такую информацию после того, как «их всех найдут».

19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес России в провокациях и намеренной эскалации ситуации с беспилотниками в Польше являются голословными. По ее словам, никаких конкретных обстоятельств, подтверждающих приписываемый России злой умысел, не приведено. До этого в Минобороны РФ сообщили, что объекты в Польше не были российскими целями в ходе операций в отношении украинского ВПК.

