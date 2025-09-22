Туск сообщил об отсутствии боевой части во всех упавших в Польше дронах

19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес России в провокациях и намеренной эскалации ситуации с беспилотниками в Польше являются голословными. По ее словам, никаких конкретных обстоятельств, подтверждающих приписываемый России злой умысел, не приведено. До этого в Минобороны РФ сообщили, что объекты в Польше не были российскими целями в ходе операций в отношении украинского ВПК.