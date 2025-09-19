Захарова назвала голословными обвинения в провокациях с дронами в Польше

В Минобороны России поясняли, что в ходе удара по объектам украинского ВПК объекты в Польше не планировались. Там также отметили, что дальность полета российских БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 км, но ведомство было готово провести консультации с польскими коллегами.