Захарова назвала голословными обвинения в провокациях с дронами в Польше

Захарова назвала голословными обвинения в провокациях с дронами в ПольшеТуск заявлял, что нарушившие воздушное пространство республики БПЛА якобы были российскими
Обвинения в адрес России в провокациях и намеренной эскалации ситуации с беспилотниками в Польше являются голословными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, никаких конкретных обстоятельств, подтверждающих приписываемый России злой умысел, не приведено. Она подчеркнула, что поспешное возложение ответственности на Москву и отказ польских властей от предложенных Минобороны консультаций свидетельствуют о незаинтересованности «коллективного Запада» в установлении реальной картины произошедшего.
«Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются. Налицо <...> также попытка срыва политического урегулирования конфликта вокруг Украины», – подчеркнула Захарова.
10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты «представлявшие опасность» дроны, назвав их «российскими», однако доказательств не представил.
В Минобороны России поясняли, что в ходе удара по объектам украинского ВПК объекты в Польше не планировались. Там также отметили, что дальность полета российских БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 км, но ведомство было готово провести консультации с польскими коллегами.