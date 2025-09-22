Мэр Ялты попросит главу Крыма о введении ЧС в республике

Атака произошла 21 сентября. В Минобороны России отметили, что на территории поселка, где поврежден санаторий и здание одной из школ, нет никаких военных объектов. В результате ударов погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. Аксенов позже заявил, что семьи погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Пострадавшие также могут рассчитывать на денежные средства в качестве материальной помощи: 600 000 руб. и 300 000 руб. в зависимости от тяжести травм.