Мэр Ялты попросит главу Крыма о введении ЧС в республике
Глава администрации Ялты Янита Павленко в Telegram-канале сообщила, что готовит ходатайство в адрес губернатора Крыма Сергея Аксенова, чтобы режим ЧС муниципального уровня перешел на уровень республики. Она рассказала об этом на фоне ликвидации последствий атаки беспилотников ВСУ в санатории «Форос».
«Предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн руб. На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», – написала Павленко.
Атака произошла 21 сентября. В Минобороны России отметили, что на территории поселка, где поврежден санаторий и здание одной из школ, нет никаких военных объектов. В результате ударов погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения. Аксенов позже заявил, что семьи погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Пострадавшие также могут рассчитывать на денежные средства в качестве материальной помощи: 600 000 руб. и 300 000 руб. в зависимости от тяжести травм.