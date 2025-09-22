Газета
Главная / Политика /

В Молдавии прекратили показ комедии Гайдая из-за «милитаристского контекста»

Ведомости

В Молдавии запретили трансляцию комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» из-за «милитаристского контекста» и «политического содержания», пишет «Sputnik Молдова».

Издание опубликовало фотографию экрана телевизора, на котором написано, что трансляция канала «Мосфильм HD» приостановлена в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии.

Согласно статье, поставщики и распространители медиауслуг на телевидении не должны транслировать и ретранслировать программы с военным и политическим содержанием, которые не были произведены в государствах – членах Европейского Союза, США, Канады, а также в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Исключение составляют фильмы и развлекательные программы без милитаристского контента.

2 июня 2022 г. парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Введение таких мер в совете объяснили ситуацией вокруг Украины.

