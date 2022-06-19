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В Молдавии вступит в силу закон о запрете российских новостей

Ведомости

В Молдавии на следующей неделе вступит в силу закон, запрещающий новостные программы из России. Документ уже подписала президент республики Майя Санду, сообщила в воскресенье глава Совета по телевидению и радио Молдавии Лилиана Вицу в эфире интернет-канала Rlive.

Введение таких мер в совете объяснили ситуацией вокруг Украины. По словам Вицу, закон должны опубликовать в следующую пятницу в «Официальном вестнике», после чего документ вступит в силу.

«В нем появились определение "дезинформации" и более жесткие за нее санкции. То есть, если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет», — сказала Вицу (цитата по ТАСС). 

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2 июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России, передает также «РИА Новости».

После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение на два месяца. На этот срок власти ограничили показ российских программ, помимо этого был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы, отмечает ТАСС. 

В середине апреля парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V. Тогда фракция оппозиционного блока коммунистов и социалистов покинула зал заседаний в знак протеста. Публичная демонстрация ленточки и символов Z и V будет наказываться штрафами от 4500 ($250) до 9000 леев ($500) для физических лиц. Запрет не коснется наградных планок и лент орденов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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