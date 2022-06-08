Додон заявил о подготовке присоединения Молдавии к Румынии
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны готовят военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, которое затем попытаются легализовать. Такое заявление Додон опубликовал в своем Telegram-канале
«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета. Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной, которое впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, как уже было в истории нашего народа в начале прошлого века», — заявил он.
Он отметил, что такая стратегия ошибочна и опасна и для народа Молдавии, и для тех, кто пытается ее внедрить. По его словам, для подготовки технического объединения двух стран Молдавия должна была показать, что она не способна сама обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность страны. Президент Моладвии Майя Санду и партия «Действие и солидарность» якобы обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства. Чтобы им не помешали, против оппозиции были сфабрикованы уголовные дела, заявил Додон.
26 мая «РИА Новости» сообщили, что Додона арестовали на 30 суток в рамках уголовного дела по нескольким статьям, в том числе о госизмене. В общей сложности ему грозит 20 лет лишения свободы. Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом для разбирательств послужила видеозапись, которую в 2020 г. опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео были занимавший тогда пост президента Додон, лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.