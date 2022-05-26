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Суд в Кишиневе отправил экс-президента Додона под арест на 30 суток

Ведомости

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона арестовали на 30 суток в рамках уголовного дела по нескольким статьям, включая «государственную измену». Соответствующее решение принял суд Кишинева, передает «РИА Новости». Ему грозит в общей сложности не менее 20 лет лишения свободы.

«Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок в 30 суток», — говорится в зачитанном решении суда.

Ранее сегодня молдавский прокурор Петр Ярмалюк у здания суда в Кишиневе, где рассматривался запрос об аресте Додона, заявил, что экс-президент собирался бежать из страны. По словам гособвинителя, у Додона был найден билет на девять утра 26 мая. «В ходе обыска вместе с билетом были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намерен был покинуть территорию Республики Молдова», — сказал Ярмалюк.

Додона задержали 24 мая на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям уголовного кодекса. В тот же день в доме политика прошел обыск. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о «пассивной коррупции» (до семи лет лишения свободы), «получении финансирования политической партии от преступной организации» (не менее трех лет лишения свободы), «незаконном обогащении» и «государственной измене» (не менее 12 лет лишения свободы).

Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом для разбирательств послужила видеозапись, которую в 2020 г. опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео были занимавший тогда пост президента Додон, лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.

Ранее по теме: В Молдавии задержан бывший президент Игорь Додон

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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