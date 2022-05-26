Суд в Кишиневе отправил экс-президента Додона под арест на 30 суток
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона арестовали на 30 суток в рамках уголовного дела по нескольким статьям, включая «государственную измену». Соответствующее решение принял суд Кишинева, передает «РИА Новости». Ему грозит в общей сложности не менее 20 лет лишения свободы.
«Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок в 30 суток», — говорится в зачитанном решении суда.
Ранее сегодня молдавский прокурор Петр Ярмалюк у здания суда в Кишиневе, где рассматривался запрос об аресте Додона, заявил, что экс-президент собирался бежать из страны. По словам гособвинителя, у Додона был найден билет на девять утра 26 мая. «В ходе обыска вместе с билетом были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намерен был покинуть территорию Республики Молдова», — сказал Ярмалюк.
Додона задержали 24 мая на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям уголовного кодекса. В тот же день в доме политика прошел обыск. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о «пассивной коррупции» (до семи лет лишения свободы), «получении финансирования политической партии от преступной организации» (не менее трех лет лишения свободы), «незаконном обогащении» и «государственной измене» (не менее 12 лет лишения свободы).
Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом для разбирательств послужила видеозапись, которую в 2020 г. опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео были занимавший тогда пост президента Додон, лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.