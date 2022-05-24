В Молдавии задержан бывший президент Игорь Додон
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье о госизмене, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Марианна Керпек.
Ранее в доме политика прошел обыск. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о «пассивной коррупции», «получении финансирования политической партии от преступной организации», «незаконном обогащении» и «государственной измене».
Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом для разбирательств послужила видеозапись, которую в 2020 г. опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео были занимавший тогда пост президента Додон, лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.
В июне 2020 г. Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, потому что не увидела признаков преступления. Решение прокуратуры поддержал суд Кишинева, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.