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Политика

В Молдавии задержан бывший президент Игорь Додон

Ведомости

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье о госизмене, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Марианна Керпек.

Ранее в доме политика прошел обыск. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о «пассивной коррупции», «получении финансирования политической партии от преступной организации», «незаконном обогащении» и «государственной измене».

Уголовное дело против Додона было возбуждено 18 мая. Генпрокуратура Молдавии заподозрила политика в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом для разбирательств послужила видеозапись, которую в 2020 г. опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео были занимавший тогда пост президента Додон, лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.

В июне 2020 г. Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, потому что не увидела признаков преступления. Решение прокуратуры поддержал суд Кишинева, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных