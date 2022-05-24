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Прокуратура Молдавии провела обыск в доме экс-президента Додона

Ведомости

Антикоррупционная прокуратура и служба информации и безопасности Молдавии провели обыски у бывшего президента страны Игоря Додона, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя генпрокуратуры Молдавии Марианну Керпек. Додона подозревают в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже», — сообщила Керпек.

В 2020 г. экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видео встречи занимавшего тогда пост президента Додона с лидером Демократической партии Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.

В июне 2020 г. Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, потому что не увидела признаков преступления. Решение прокуратуры поддержал суд Кишенева, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.

Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе $1 млрд из банковской системы страны. Бизнесмен незаконно покинул Молдавию в июне 2019 г. Суд в Кишеневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, а прокуратур страны настаивает на его экстрадиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных