Прокуратура Молдавии провела обыск в доме экс-президента Додона

В 2020 г. экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видео встречи занимавшего тогда пост президента Додона с лидером Демократической партии Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.