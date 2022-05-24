Прокуратура Молдавии провела обыск в доме экс-президента Додона
Антикоррупционная прокуратура и служба информации и безопасности Молдавии провели обыски у бывшего президента страны Игоря Додона, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя генпрокуратуры Молдавии Марианну Керпек. Додона подозревают в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.
«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже», — сообщила Керпек.
В 2020 г. экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видео встречи занимавшего тогда пост президента Додона с лидером Демократической партии Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На записи видно, что Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам Реницэ, была крупная сумма. Встреча состоялась в июне 2019 г., а через несколько дней Плахотнюк уехал за границу.
В июне 2020 г. Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Додона, потому что не увидела признаков преступления. Решение прокуратуры поддержал суд Кишенева, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.
Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе $1 млрд из банковской системы страны. Бизнесмен незаконно покинул Молдавию в июне 2019 г. Суд в Кишеневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, а прокуратур страны настаивает на его экстрадиции.