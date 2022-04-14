В Молдавии запретили георгиевскую ленточку и символы Z и V

Правонарушителю грозит штраф в размере от 850 до 2550 гривен ($32-97), запретные предметы при этом будут конфисковываться. Повторные нарушения, совершенные в течение года, грозят штрафом в размере от 2550 до 5100 гривен ($97-190) или административным арестом на срок до 15 суток.