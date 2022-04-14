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В Молдавии запретили георгиевскую ленточку и символы Z и V

Ведомости

Парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V. Поправки в кодекс о правонарушениях были утверждены в третьем чтении депутатами «Партии действия и солидарности».

«Проект закона № 15 от 20.01.2022 г. о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении», — сообщил председатель парламента Игорь Гросу (цитата по ТАСС).

Фракция оппозиционного блока коммунистов и социалистов покинула зал заседаний в знак протеста. «В каждой семье есть ветераны. Мне очень стыдно, что такое здесь происходит», — сказал лидер Партии коммунистов Республики Молдовы, экс-президент страны Владимир Воронин. После этого оппозиционеры попытались заблокировать трибуну.

Публичная демонстрация ленточки и символов Z и V будет наказываться штрафами от 4500 ($250) до 9000 леев ($500) для физических лиц. Запрет не коснется наградных планок и лент орденов. Депутаты подчеркнули, что такое решение было принято на фоне военной операции российских войск на территории Украины.

Экс-президент страны Игорь Додон ранее выступил против планов властей запретить символы Победы. «Намерение запретить День Победы и георгиевскую ленточку — это слабость молдавской власти и плевок в душу каждого жителя нашей страны», — написал Додон в своем Telegram-канале. Он отметил, что такие попытки предпринимались и ранее, выразив уверенность, что народ Молдавии сможет отстоять «священную дату».

В 2017 г. тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий «изготовление и пропаганду» георгиевской ленты. Закон был принят Верховной радой. За нарушение предусматривается административное наказание за «публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение» георгиевской ленточки или ее изображения.

Правонарушителю грозит штраф в размере от 850 до 2550 гривен ($32-97), запретные предметы при этом будут конфисковываться. Повторные нарушения, совершенные в течение года, грозят штрафом в размере от 2550 до 5100 гривен ($97-190) или административным арестом на срок до 15 суток.

В начале апреля на Украине официально запретили символы Z и V, которые изображают на российской военной технике, участвующей в спецоперации на территории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных