Минфин Украины заявил о недостатке $9 млрд внешнего финансирования
Украине не хватает $9 млрд внешнего финансирования, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Он рассказал, что в 2025 г. было привлечено более $30,6 млрд внешнего финансирования, тогда как сумма, необходимая Киеву, составляет $39,3 млрд. Для того чтобы привлечь средства, Украина предлагает Международному валютному фонду (МВФ) открыть новую программу до конца текущего года.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо $120 млрд, чтобы профинансировать военные действия и государственные расходы в следующем году. По его словам, в украинском бюджете уже предусмотрено около $60 млрд, однако еще столько же нужно привлечь из внешних источников.