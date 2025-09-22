Газета
Главная / Политика /

Минфин Украины заявил о недостатке $9 млрд внешнего финансирования

Ведомости

Украине не хватает $9 млрд внешнего финансирования, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

Он рассказал, что в 2025 г. было привлечено более $30,6 млрд внешнего финансирования, тогда как сумма, необходимая Киеву, составляет $39,3 млрд. Для того чтобы привлечь средства, Украина предлагает Международному валютному фонду (МВФ) открыть новую программу до конца текущего года.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо $120 млрд, чтобы профинансировать военные действия и государственные расходы в следующем году. По его словам, в украинском бюджете уже предусмотрено около $60 млрд, однако еще столько же нужно привлечь из внешних источников.

