Минфин Украины заявил о недостатке $9 млрд внешнего финансирования

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо $120 млрд, чтобы профинансировать военные действия и государственные расходы в следующем году. По его словам, в украинском бюджете уже предусмотрено около $60 млрд, однако еще столько же нужно привлечь из внешних источников.