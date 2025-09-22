Предварительный ущерб от атаки ВСУ на санаторий «Форос» превысил 18,7 млн рублей

Вечером 21 сентября Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников по территории санатория «Форос» и зданию школы в поселке. По последним данным, в результате ударов погибли три человека, шестнадцать получили ранения. Детей среди пострадавших нет. В Минобороны России отметили, что районе «Фороса» нет никаких военных объектов.