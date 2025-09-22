Предварительный ущерб от атаки ВСУ на санаторий «Форос» превысил 18,7 млн рублей
Предварительный объем ущерба от атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на крымский санаторий «Форос» превышает 18,7 млн руб., сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.
Из-за этого комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС подготовила документы для ходатайства главе Крыма Сергею Аксенову. Администрация Ялты будет просить о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов.
Департаменту строительства и благоустройства поручено оценить повреждения, прежде всего школы. Павленко сообщила, что началась уборка и ликвидация последствий на территории, где уже проведены необходимые работы следственных органов.
Сейчас в Ялте действует режим ЧС муниципального уровня. Глава администрации рассказала, что ведется работа по спискам погибших и пострадавших, устанавливается связь с родными.
Вечером 21 сентября Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников по территории санатория «Форос» и зданию школы в поселке. По последним данным, в результате ударов погибли три человека, шестнадцать получили ранения. Детей среди пострадавших нет. В Минобороны России отметили, что районе «Фороса» нет никаких военных объектов.