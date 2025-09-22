FT: между США и Прибалтикой растет напряженность из-за отношения к России
Между Соединенными Штатами и прибалтийскими странами нарастает скрытая напряженность на фоне разногласий в подходе к политике сдерживания России, пишет обозреватель Financial Times (FT) Гидеон Рахман.
По его словам, в Вашингтоне все чаще звучат жалобы на так называемую «эстонизацию» европейской внешней политики – отсылку к тому, что пост главы дипломатии ЕС сейчас занимает бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В некоторых кругах администрации Дональда Трампа прибалтийские страны воспринимаются как излишне агрессивные в своей антироссийской позиции. На одном из недавних совещаний в Пентагоне представителей этих государств даже обвинили в «идеологическом» подходе к отношениям с Москвой.
Несмотря на то что крупные европейские страны более последовательно выступают за сдерживание России, они также опасаются действовать без поддержки США. Это видно из обсуждений возможной отправки «европейских миротворцев» на Украину – без американского «бэкапа» такие действия воспринимаются как крайне рискованные, считает обозреватель издания.
Тем временем, как пишет обозреватель, и сама Россия сталкивается с неопределенностью: Трамп настолько непредсказуем, что просчитать его действия в международном кризисе невозможно. Пример – одобрение им ударов по Ирану в начале 2025 г., хотя многие полагали, что он никогда на это не пойдет.
Даже если США решат не вмешиваться в случае кризиса в Прибалтике, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Польша и Финляндия уже имеют там войска и, вероятно, примут участие в поддержке Эстонии, Латвии и Литвы, подытоживает FT.
20 сентября Reuters писало, что представители Пентагона в конце августа предупредили группу европейских дипломатов, что США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литвы и Эстонии.