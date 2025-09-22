FT: между США и Прибалтикой растет напряженность из-за отношения к России

По его словам, в Вашингтоне все чаще звучат жалобы на так называемую «эстонизацию» европейской внешней политики – отсылку к тому, что пост главы дипломатии ЕС сейчас занимает бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В некоторых кругах администрации Дональда Трампа прибалтийские страны воспринимаются как излишне агрессивные в своей антироссийской позиции. На одном из недавних совещаний в Пентагоне представителей этих государств даже обвинили в «идеологическом» подходе к отношениям с Москвой.