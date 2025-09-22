Путин продлил разрешение иностранцам платить за российский газ в разных банках

Путин продлил разрешение иностранцам платить за российский газ в разных банкахПредыдущий указ действовал до начала октября
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий до 31 декабря разрешение иностранным покупателям платить за российский газ не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Предыдущий указ должен был утратить силу 1 октября 2025 г.
Решение было принято на фоне введенных США санкций против Газпромбанка 21 ноября 2024 г. Это создало дополнительные сложности для иностранных клиентов. Ранее иностранные покупатели могли конвертировать валюту в рубли через различные российские банки, однако затем они были обязаны переводить эти средства на счета поставщиков газа исключительно в Газпромбанке.
5 декабря 2024 г. Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. По указу президента, Газпромбанк обязан открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.