Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин продлил разрешение иностранцам платить за российский газ в разных банках

Предыдущий указ действовал до начала октября
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий до 31 декабря разрешение иностранным покупателям платить за российский газ не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Предыдущий указ должен был утратить силу 1 октября 2025 г.

Решение было принято на фоне введенных США санкций против Газпромбанка 21 ноября 2024 г. Это создало дополнительные сложности для иностранных клиентов. Ранее иностранные покупатели могли конвертировать валюту в рубли через различные российские банки, однако затем они были обязаны переводить эти средства на счета поставщиков газа исключительно в Газпромбанке.

5 декабря 2024 г. Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. По указу президента, Газпромбанк обязан открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.

Читайте также:США сделают исключение из санкций для Венгрии при оплате поставок газа РФ
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь