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США сделают исключение из санкций для Венгрии при оплате поставок газа РФ

Ведомости

Вашингтон согласился сделать для Будапешта исключение из санкционных ограничений США при оплате поставок газа из РФ по контрактам с «Газпромом», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Сийярто напомнил, что предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом установила санкции против «Газпрома» и Газпромбанка. По его словам, из-за ограничений страны Центральной Европы оказались в трудном положении.

«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

14 марта «Ведомости» писали, что минфин США не стал продлевать генеральную лицензию (General License 8, или GL8), выданную крупным российским банкам для того, чтобы они вопреки санкциям могли проводить платежи за поставляемые за рубеж энергоносители, действие документа истекло 12 марта. Имеются в виду ряд крупных российских подсанкционных банков, включая «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и др., а также Банк России.

10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) впервые установило санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Одновременно с этим минфин США выпустил генеральную лицензию 8L, которая разрешала завершение сделок, связанных с энергетикой, с крупными российскими банками до 12 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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