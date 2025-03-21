США сделают исключение из санкций для Венгрии при оплате поставок газа РФ
Вашингтон согласился сделать для Будапешта исключение из санкционных ограничений США при оплате поставок газа из РФ по контрактам с «Газпромом», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Сийярто напомнил, что предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом установила санкции против «Газпрома» и Газпромбанка. По его словам, из-за ограничений страны Центральной Европы оказались в трудном положении.
«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).
14 марта «Ведомости» писали, что минфин США не стал продлевать генеральную лицензию (General License 8, или GL8), выданную крупным российским банкам для того, чтобы они вопреки санкциям могли проводить платежи за поставляемые за рубеж энергоносители, действие документа истекло 12 марта. Имеются в виду ряд крупных российских подсанкционных банков, включая «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и др., а также Банк России.
10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) впервые установило санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Одновременно с этим минфин США выпустил генеральную лицензию 8L, которая разрешала завершение сделок, связанных с энергетикой, с крупными российскими банками до 12 марта.