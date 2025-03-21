США сделают исключение из санкций для Венгрии при оплате поставок газа РФ

14 марта «Ведомости» писали, что минфин США не стал продлевать генеральную лицензию (General License 8, или GL8), выданную крупным российским банкам для того, чтобы они вопреки санкциям могли проводить платежи за поставляемые за рубеж энергоносители, действие документа истекло 12 марта. Имеются в виду ряд крупных российских подсанкционных банков, включая «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и др., а также Банк России.