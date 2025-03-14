Почему США не продлили российским банкам лицензию на платежи за энергоресурсы

О том, что лицензия, выданная вскоре после начала боевых действий на Украине в 2022 г. и неоднократно продлевавшаяся, истекла, сообщило в ночь на 14 марта Bloomberg. Агентство подчеркивало, что действие документа не было продлено «без лишнего шума» и заявлений со стороны официальных лиц Соединенных Штатов, называя это попыткой принудить РФ к прекращению огня. Чуть позднее этим же днем остановку лицензии GL8 подтвердили в минфине США телеканалу ABC News и агентству Reuters.