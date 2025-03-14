Почему США не продлили российским банкам лицензию на платежи за энергоресурсы

Почему США не продлили российским банкам лицензию на платежи за энергоресурсыКоманда Трампа усиливает давление на Россию на фоне интенсивных переговоров по Украине
Минфин США не стал продлевать генеральную лицензию (General License 8 или GL8), выданную крупным российским банкам для того, чтобы они вопреки санкциям могли проводить платежи за поставляемые за рубеж энергоносители. Действие документа истекло 12 марта.
Речь идет о ряде крупных российских подсанкционных банках, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк и др., а также о Банке России.
О том, что лицензия, выданная вскоре после начала боевых действий на Украине в 2022 г. и неоднократно продлевавшаяся, истекла, сообщило в ночь на 14 марта Bloomberg. Агентство подчеркивало, что действие документа не было продлено «без лишнего шума» и заявлений со стороны официальных лиц Соединенных Штатов, называя это попыткой принудить РФ к прекращению огня. Чуть позднее этим же днем остановку лицензии GL8 подтвердили в минфине США телеканалу ABC News и агентству Reuters.
В последний раз управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) продлевало генлицензию 30 октября 2024 г. еще на шесть месяцев. Но в начале января этого года Штаты усилили санкции против российского энергосектора. Этот пакет ограничений стал последним для администрации предыдущего президента США Джо Байдена (инаугурация нового главы государства Дональда Трампа состоялась 20 января).
Помимо стандартного приема по расширению санкционного списка, в который на этот раз попали нефтяные компании («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), трейдеры, страховщики и морские танкеры, был сокращен срок действия GL8 – вместо 30 апреля до 12 марта.
При этом в конце ноября 2024 г. минфин США ввел санкции против Газпромбанка (ГПБ), через который согласно указу президента России Владимира Путина, шли расчеты с покупателями газа из недружественных стран. В конце декабря того же года Венгрия и Турция добились исключения из санкций для расчетов через ГПБ. Действие GL8 на этот банк не распространялось.
11,13 трлн рублей
Партнер BGP Litigation Сергей Гландин отмечает, что с 13 марта, то есть с момента прекращения действия генеральной лицензии, зарубежные компании не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за продажу энергоносителей (нефти, газа, угля и проч). Лицензия GL8 была выдана 24 февраля 2022 г. в соответствии с указом 14.024 президента США, напоминает Гландин.
Журналист американского канала Fox News Эдвард Лоуренс в соцсети X написал, ссылаясь на собственные источники, что непродление генлицензии на расчеты за энергоресурсы – часть «переговорной тактики» США. Ее цель – сделать невозможным приобретение российской нефти европейскими странами без угрозы самим попасть под санкции. Источники Bloomberg также отмечают, что администрация Трампа специально дала истечь генлицензии, что усилило санкционное давление на Россию в контексте идущего переговорного процесса о прекращении огня на Украине. При этом формально, как отмечает агентство, никаких новых санкций против РФ не вводилось.
С этой версией также согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты-международники. Отказ команды Трампа продлевать лицензию – осознанный шаг, ведь пролонгация документа не предполагает каких-либо сложных юридических процедур, отмечает старший научный сотрудник Института США и Канады имени академика Арбатова Российской академии наук Павел Кошкин.
По словам юриста, для этого не требуется одобрения конгресса или отдельного законодательного акта: минфину США достаточно принять соответствующее решение и опубликовать его (размещается на сайте ведомства или в Federal Register).
По словам Кошкина, США таким образом «убивают двух зайцев» – давят на Россию в рамках мирных переговоров по Украине и, в то же время, на европейские страны. Последние ставят под сомнение подходы американского президента в урегулировании конфликта, напоминает он.
В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков обращает внимание на противоречивость действий администрации Трампа. С одной стороны, и сам Трамп и члены его команды говорили про генеральную лицензию как об одном из рычагов давления на Россию. Но с другой, Штаты настояли на смягчении санкционных формулировок в финальном коммюнике саммита глав МИД большой семерки (G7; Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), указывает он. Мероприятие прошло 13 марта в Канаде.
Окончание действия лицензии, по мнению Юшкова, едва ли приведет к снижению объемов экспорта российских энергоресурсов. Но это потребует перестройки схем оплаты, поиска новых посредников для проведения транзакций, что увеличит издержки российских компаний. Он также приводит два противоположных кейса взаимодействия российских нефтяников с зарубежными покупателями. Поставки нефти в Чехию были остановлены, потому что чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol (подконтрольна польской PKN Orlen) не стала искать альтернативных способов проведения платежей, в то время как венгерская MOL – заинтересована в новых возможностях и схемах поставок, указывает Юшков. Эксперт также обращает внимание на то, что торговля энергоресурсами преимущественно сконцентрирована на дружественных странах Азии.
Директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отмечает, что в основном сложности коснутся тех, кто все еще использует доллар в расчетах за российские энергоресурсы, а не нацвалюты – дирхамы ОАЭ, китайские юани или индийские рупии. Решение об обновлении или отказе от обновления генлицензии – о «прянике» и «кнуте» – будет приниматься Вашингтоном после оценки того, успешно или нет прошли переговоры президента Путина и спецпосленника президента США Стива Уиткоффа по урегулировании на Украине (состоялись в ночь на 14 марта).
«Ведомости» направили запросы в Банк России, Сбер, ВТБ, Альфа-банк, «Совкомбанк», банки «Зенит» и «Санкт-Петербург».
В подготовке статьи принимала участие Наталья Заруцкая