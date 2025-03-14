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Рубио заявил об осторожном оптимизме после переговоров Уиткоффа и Путина

Ведомости

Вашингтон считает, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта есть основания для «осторожного оптимизма». Об этом заявил глава госдепа Марко Рубио после встречи между российским президентом Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая состоялась в Москве.

«Считаю, можно сказать, что есть основания для осторожного оптимизма, – сказал Рубио. – Однако при этом мы по-прежнему понимаем, что ситуация сложная и непростая. Это не будет легким или быстрым процессом, но, безусловно, кажется, что мы приблизились на несколько шагов к прекращению этой войны и достижению мира. Тем не менее впереди еще долгий путь, путь, состоящий из множества шагов, но это позитивный импульс».

По мнению Рубио, на сегодняшний день переговорный процесс сдвинулся вперед в течение последней недели.

«Но впереди еще долгий путь. Если все стороны договорятся, процесс может пойти довольно быстро, но я пока не знаю, насколько мы близки к полной согласованности. Именно это нам еще предстоит выяснить», – сказал Рубио во время общения с прессой после переговоров стран – членов группы G7 в Канаде.

Госсекретарь отметил, что по возвращении Уиткоффа в Вашингтон они соберутся, чтобы более внимательно изучить позицию России, после чего президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших шагах.

«Очевидно, многое зависит от того, что готовы предпринять Россия и другие стороны. Это не только вопрос России – конечно же, решения должны быть приемлемыми и для Украины, – сказал он. – Мы узнаем больше, когда специальный посланник Уиткофф вернется и у нас будет возможность собраться и обсудить ситуацию».

Комментируя возможность введения новых санкций против России, Рубио сказал, что хотя у США есть такие возможности, Трамп не хочет прибегать к ним прямо сейчас, поскольку надеется привлечь обе стороны к процессу переговоров о мире.

13 марта Трамп положительно оценил заявление Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление российского лидера было «многообещающим», но «неполным».

В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Путин также через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы.

11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Впоследствии Трамп призвал Россию согласиться на временное перемирие в украинском конфликте, пригрозив ужесточением санкций в случае отказа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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