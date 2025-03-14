Рубио заявил об осторожном оптимизме после переговоров Уиткоффа и Путина

«Считаю, можно сказать, что есть основания для осторожного оптимизма, – сказал Рубио. – Однако при этом мы по-прежнему понимаем, что ситуация сложная и непростая. Это не будет легким или быстрым процессом, но, безусловно, кажется, что мы приблизились на несколько шагов к прекращению этой войны и достижению мира. Тем не менее впереди еще долгий путь, путь, состоящий из множества шагов, но это позитивный импульс».