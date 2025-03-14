Рубио заявил об осторожном оптимизме после переговоров Уиткоффа и Путина
Вашингтон считает, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта есть основания для «осторожного оптимизма». Об этом заявил глава госдепа Марко Рубио после встречи между российским президентом Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая состоялась в Москве.
«Считаю, можно сказать, что есть основания для осторожного оптимизма, – сказал Рубио. – Однако при этом мы по-прежнему понимаем, что ситуация сложная и непростая. Это не будет легким или быстрым процессом, но, безусловно, кажется, что мы приблизились на несколько шагов к прекращению этой войны и достижению мира. Тем не менее впереди еще долгий путь, путь, состоящий из множества шагов, но это позитивный импульс».
По мнению Рубио, на сегодняшний день переговорный процесс сдвинулся вперед в течение последней недели.
«Но впереди еще долгий путь. Если все стороны договорятся, процесс может пойти довольно быстро, но я пока не знаю, насколько мы близки к полной согласованности. Именно это нам еще предстоит выяснить», – сказал Рубио во время общения с прессой после переговоров стран – членов группы G7 в Канаде.
Госсекретарь отметил, что по возвращении Уиткоффа в Вашингтон они соберутся, чтобы более внимательно изучить позицию России, после чего президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших шагах.
«Очевидно, многое зависит от того, что готовы предпринять Россия и другие стороны. Это не только вопрос России – конечно же, решения должны быть приемлемыми и для Украины, – сказал он. – Мы узнаем больше, когда специальный посланник Уиткофф вернется и у нас будет возможность собраться и обсудить ситуацию».
Комментируя возможность введения новых санкций против России, Рубио сказал, что хотя у США есть такие возможности, Трамп не хочет прибегать к ним прямо сейчас, поскольку надеется привлечь обе стороны к процессу переговоров о мире.
13 марта Трамп положительно оценил заявление Путина о прекращении огня на Украине. Он отметил, что выступление российского лидера было «многообещающим», но «неполным».
В этот же день в Москву для проведения переговоров прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Путин также через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы.
11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Впоследствии Трамп призвал Россию согласиться на временное перемирие в украинском конфликте, пригрозив ужесточением санкций в случае отказа.