Зеленский предложил направить украинских военных в Турцию и Великобританию

Согласно проекту, в Турцию будет направлен корвет Военно-морских сил Украины «Гетман Иван Мазепа» типа Ada, а также 106 военнослужащих. В Великобританию предполагается командировка нескольких противоминных кораблей, включая «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь» и «Геническ», вместе со штатными экипажами. Кроме того, на обучение в Великобританию планируется направить управление первого дивизиона противоминных кораблей и еще порядка двух десятков военных.