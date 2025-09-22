Зеленский предложил направить украинских военных в Турцию и Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий отправку украинских военных в Турцию и Великобританию. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
Как пояснил украинский министр обороны Денис Шмыгаль, инициатива связана с необходимостью получения сложной военной техники и обучения ее эксплуатации за рубежом.
Согласно проекту, в Турцию будет направлен корвет Военно-морских сил Украины «Гетман Иван Мазепа» типа Ada, а также 106 военнослужащих. В Великобританию предполагается командировка нескольких противоминных кораблей, включая «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь» и «Геническ», вместе со штатными экипажами. Кроме того, на обучение в Великобританию планируется направить управление первого дивизиона противоминных кораблей и еще порядка двух десятков военных.
The New York Times писала, что по независимым оценкам число американцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, сильно разнится: от 1000 до нескольких тысяч. Украинская армия не публикует данные, а США стремятся избежать любых намеков на прямое столкновение российских и американских вооруженных сил.