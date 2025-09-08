NYT: в украинской армии могут служить несколько тысяч американцев
По меньшей мере 92 американских наемника было ликвидировано за время конфликта на Украине, всего в украинской армии могут служить несколько тысяч американцев. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на данные музея истории Украины во Второй мировой войне.
По независимым оценкам число американцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, сильно разнится: от 1000 до нескольких тысяч. Украинская армия не публикует данные, а США стремятся избежать любых намеков на прямое столкновение российских и американских вооруженных сил, пишет NYT.
Украинский командир взвода иностранных солдат рассказал, что некоторые быстро отказываются от участия в боевых действиях, побывав на фронте.
По данным газеты, американские солдаты получают такую же зарплату, как и украинские: около $1000 в месяц в виде базового оклада и боевых надбавок, которые могут добавить около $3000 в месяц.
12 августа газета NYT писала, что в результате ракетного удара ВС РФ по тренировочному лагерю ВСУ погибли в том числе не менее 12 иностранных наемников из США, Колумбии, Дании и других стран.
20 августа Второй западный окружной военный суд заочно приговорил американского наемника Дэвида Райана О'Лири (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 28 годам лишения свободы и штрафу в 1,6 млн руб. Американский наемник выполнял приказы украинских командиров и принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это он получил больше 3,1 млн руб. от ВСУ.