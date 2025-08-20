Суд заочно приговорил американского наемника к 28 годам заключения

Следствие установило, что с августа 2024 г. по апрель 2025 г. О’Лири вместе с другими лицами незаконно пересек государственную границу России и проник на территорию Курской области с автоматом Калашникова и боеприпасами к нему. Американский наемник выполнял приказы украинских командиров и принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это он получил больше 3,1 млн руб.