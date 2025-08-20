Газета
Главная / Политика /

Суд заочно приговорил американского наемника к 28 годам заключения

Ведомости

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил американского наемника Дэвида Райана О'Лири (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 28 годам лишения свободы и штрафу в 1,6 млн руб., сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следствие установило, что с августа 2024 г. по апрель 2025 г. О’Лири вместе с другими лицами незаконно пересек государственную границу России и проник на территорию Курской области с автоматом Калашникова и боеприпасами к нему. Американский наемник выполнял приказы украинских командиров и принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. За это он получил больше 3,1 млн руб.

О'Лири признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Суд заочно приговорил наемника к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,6 млн руб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что наемники вооруженных сил Украины (ВСУ) при вторжении в Курскую область были гражданами как минимум девяти иностранных государств. Он подчеркнул, что точное количество стран еще уточняется, однако назвал такие государства, как Грузия, Дания, Колумбия, Швеция, Норвегия, Парагвай, Перу, Великобритания и Бразилия.

В апреле Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 30-летнего гражданина Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса к 14 годам лишения свободы по делу о наемничестве в составе ВСУ. За службу Гонсалес получил вознаграждение в размере более 2,7 млн руб. Суд признал его виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

