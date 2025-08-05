Бастрыкин: в 2024 году в Курскую область вторглись наемники из девяти стран

По словам Бастрыкина, при вторжении в российский регион украинские войска использовали не только оружие, выпущенное во времена СССР, но и ракетные системы стран НАТО. Среди них были американские системы М142 HIMARS, чешские системы залпового огня RM-70 «Вампир», британские крылатые ракеты StormShadow и другое вооружение.