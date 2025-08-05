Бастрыкин: в 2024 году в Курскую область вторглись наемники из девяти стран
Наемники вооруженных сил Украины (ВСУ) при вторжении в Курскую область были гражданами как минимум девяти иностранных государств, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».
Он подчеркнул, что точное количество стран еще уточняется, однако назвал такие государства, как Грузия, Дания, Колумбия, Швеция, Норвегия, Парагвай, Перу, Великобритания и Бразилия.
По словам Бастрыкина, при вторжении в российский регион украинские войска использовали не только оружие, выпущенное во времена СССР, но и ракетные системы стран НАТО. Среди них были американские системы М142 HIMARS, чешские системы залпового огня RM-70 «Вампир», британские крылатые ракеты StormShadow и другое вооружение.
6 августа 2024 г. ВСУ пересекли границу России вдоль Курской области и вторглись в регион. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по ее освобождению. В этот день российские военнослужащие установили контроль над последним населенным пунктом региона, остававшимся под контролем Украины, – селом Горналь.