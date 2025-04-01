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Наемник ВСУ из Уругвая заочно осужден в России на 14 лет

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 30-летнего гражданина Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса к 14 годам лишения свободы по делу о наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что Гонсалес прибыл на Украину, где прошел военную подготовку и получил материальное обеспечение для участия в вооруженном конфликте. В качестве наемника он был в составе интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.

За службу Гонсалес получил вознаграждение в размере более 2,7 млн руб. Суд признал его виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и заочно приговорил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. был создан интернациональный легион ВСУ. В него могут вступить иностранные добровольцы. Российские власти называют их наемниками. В октябре 2024 г. ФСБ РФ сообщило, что число военнослужащих в интернациональном легионе достигло 18 000 человек.

Российские суды регулярно выносят приговоры в отношении иностранных добровольцев ВСУ. В марте граждане США Роберт Вертман и Деррик Бейлс получили 23 и 26 лет лишения свободы соответственно – они заочно были признаны виновными в наемничестве и терактах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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