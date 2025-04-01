Наемник ВСУ из Уругвая заочно осужден в России на 14 лет
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 30-летнего гражданина Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса к 14 годам лишения свободы по делу о наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В суде установлено, что Гонсалес прибыл на Украину, где прошел военную подготовку и получил материальное обеспечение для участия в вооруженном конфликте. В качестве наемника он был в составе интернационального легиона и 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.
За службу Гонсалес получил вознаграждение в размере более 2,7 млн руб. Суд признал его виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и заочно приговорил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. был создан интернациональный легион ВСУ. В него могут вступить иностранные добровольцы. Российские власти называют их наемниками. В октябре 2024 г. ФСБ РФ сообщило, что число военнослужащих в интернациональном легионе достигло 18 000 человек.
Российские суды регулярно выносят приговоры в отношении иностранных добровольцев ВСУ. В марте граждане США Роберт Вертман и Деррик Бейлс получили 23 и 26 лет лишения свободы соответственно – они заочно были признаны виновными в наемничестве и терактах.