Наемник ВСУ из Уругвая заочно осужден в России на 14 лет

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. был создан интернациональный легион ВСУ. В него могут вступить иностранные добровольцы. Российские власти называют их наемниками. В октябре 2024 г. ФСБ РФ сообщило, что число военнослужащих в интернациональном легионе достигло 18 000 человек.