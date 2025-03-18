Американский наемник ВСУ Деррик Бейлс заочно осужден в России на 26 лет
Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил 33-летнего гражданина США Деррика Бейлса к 26 годам лишения свободы по делу наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В марте 2022 г. Бейлс прибыл на Украину, где добровольно вступил в интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Там он прошел обучение, получил оружие и боеприпасы. В суде установлено, что 6 августа прошлого года Бейлс нарушил госграницу РФ и незаконно вторгся в Курскую область.
«Он совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома, запугивал мирных граждан», – сообщает Генпрокуратура.
По данным ведомства, за свою деятельность Бейлс ежемесячно получал от властей Украины не менее $1000.
Суд признал Бейлса виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Он приговорен к 26 годам с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать 2,4 млн руб., полученных Бейлсом в качестве наемника. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
На Украине после начала боевых действий в феврале 2022 г. был создан интернациональный легион ВСУ. В него могут вступить иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. В октябре 2024 г. ФСБ РФ сообщило, что число наемников в интернациональном легионе достигло 18 000 человек.
СК РФ регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении иностранных наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ, в том числе в Курской области. В частности, ранее в марте российский суд заочно приговорил 29-летнего гражданина США Роберта Вертмана к 23 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве.