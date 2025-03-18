Американский наемник ВСУ Деррик Бейлс заочно осужден в России на 26 лет

Суд признал Бейлса виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Он приговорен к 26 годам с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать 2,4 млн руб., полученных Бейлсом в качестве наемника. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.