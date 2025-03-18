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Американский наемник ВСУ Деррик Бейлс заочно осужден в России на 26 лет

Ведомости

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил 33-летнего гражданина США Деррика Бейлса к 26 годам лишения свободы по делу наемничестве в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В марте 2022 г. Бейлс прибыл на Украину, где добровольно вступил в интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Там он прошел обучение, получил оружие и боеприпасы. В суде установлено, что 6 августа прошлого года Бейлс нарушил госграницу РФ и незаконно вторгся в Курскую область.

«Он совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома, запугивал мирных граждан», – сообщает Генпрокуратура.

По данным ведомства, за свою деятельность Бейлс ежемесячно получал от властей Украины не менее $1000.

Суд признал Бейлса виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Он приговорен к 26 годам с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать 2,4 млн руб., полученных Бейлсом в качестве наемника. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

На Украине после начала боевых действий в феврале 2022 г. был создан интернациональный легион ВСУ. В него могут вступить иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. В октябре 2024 г. ФСБ РФ сообщило, что число наемников в интернациональном легионе достигло 18 000 человек.

СК РФ регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении иностранных наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ, в том числе в Курской области. В частности, ранее в марте российский суд заочно приговорил 29-летнего гражданина США Роберта Вертмана к 23 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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