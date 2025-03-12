Американский наемник ВСУ Роберт Вертман заочно осужден в России на 23 года
Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил 29-летнего гражданина США Роберта Вертмана к 23 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В суде установлено, что в апреле 2023 г. Вертман добровольно вступил в состав интернационального легиона территориальной обороны ВСУ для участия за вознаграждение в боях против военных России. 6 августа прошлого года он вместе с украинскими войсками вторгся на территорию Курской области, где «обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан».
Суд признал Вертмана виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Гражданин США приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать более 1,6 млн руб., полученных Вертманом в качестве наемника. Он объявлен в международный розыск.
После начала российской специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Власти РФ называют таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ составляет 18 000 человек из 85 стран.
Суды регулярно выносят приговоры по иностранным военным. В частности, в январе Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Латвии Улдиса Волмарса к 14 годам лишения свободы. Как сообщала Генпрокуратура РФ, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и получил за это более 375 000 руб.