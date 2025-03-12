Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Американский наемник ВСУ Роберт Вертман заочно осужден в России на 23 года

Ведомости

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил 29-летнего гражданина США Роберта Вертмана к 23 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что в апреле 2023 г. Вертман добровольно вступил в состав интернационального легиона территориальной обороны ВСУ для участия за вознаграждение в боях против военных России. 6 августа прошлого года он вместе с украинскими войсками вторгся на территорию Курской области, где «обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан».

Суд признал Вертмана виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Гражданин США приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать более 1,6 млн руб., полученных Вертманом в качестве наемника. Он объявлен в международный розыск.

После начала российской специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Власти РФ называют таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ составляет 18 000 человек из 85 стран.

Суды регулярно выносят приговоры по иностранным военным. В частности, в январе Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Латвии Улдиса Волмарса к 14 годам лишения свободы. Как сообщала Генпрокуратура РФ, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и получил за это более 375 000 руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных