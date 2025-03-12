Американский наемник ВСУ Роберт Вертман заочно осужден в России на 23 года

В суде установлено, что в апреле 2023 г. Вертман добровольно вступил в состав интернационального легиона территориальной обороны ВСУ для участия за вознаграждение в боях против военных России. 6 августа прошлого года он вместе с украинскими войсками вторгся на территорию Курской области, где «обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан».