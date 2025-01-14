Наемника ВСУ из Латвии заочно осудили в России на 14 лет
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Латвии Улдиса Волмарса к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В суде установлено, что с марта по август 2022 г. Волмарс прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Как утверждается на сайте Генпрокуратуры, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. За это Волмарс получил более 375 000 руб.
Суд признал гражданина Латвии виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Власти РФ считают таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ составляет 18 000 человек из 85 стран. Российские суды регулярно выносят приговоры по иностранным наемникам Украины. В частности, в декабре Московский городской суд заочно приговорил 25-летнего Джетмира Хусейна из Бельгии к шести годам колонии общего режима, признав его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.