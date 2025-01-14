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Наемника ВСУ из Латвии заочно осудили в России на 14 лет

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Латвии Улдиса Волмарса к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в конфликте на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В суде установлено, что с марта по август 2022 г. Волмарс прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Как утверждается на сайте Генпрокуратуры, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. За это Волмарс получил более 375 000 руб.

Суд признал гражданина Латвии виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Власти РФ считают таких военнослужащих наемниками. 4 октября 2024 г. директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ составляет 18 000 человек из 85 стран. Российские суды регулярно выносят приговоры по иностранным наемникам Украины. В частности, в декабре Московский городской суд заочно приговорил 25-летнего Джетмира Хусейна из Бельгии к шести годам колонии общего режима, признав его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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