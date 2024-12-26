Мосгорсуд заочно приговорил наемника из Бельгии к шести годам

Хусейн признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд установил, что в марте 2022 г. мужчина прибыл в пункт постоянной дислокации тренировочной базы интернационального легиона теробороны Украины, расположенный в Яворовском районе Львовской области республики. Для получения вознаграждения Хусейн вступил в легион в качестве наемника, прошел военную подготовку и согласился участвовать в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также Вооруженных сил России.