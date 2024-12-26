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Мосгорсуд заочно приговорил наемника из Бельгии к шести годам

Ведомости

Московский городской суд заочно приговорил 25-летнего наемника из Бельгии Джетмира Хусейна к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Хусейн признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд установил, что в марте 2022 г. мужчина прибыл в пункт постоянной дислокации тренировочной базы интернационального легиона теробороны Украины, расположенный в Яворовском районе Львовской области республики. Для получения вознаграждения Хусейн вступил в легион в качестве наемника, прошел военную подготовку и согласился участвовать в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также Вооруженных сил России.

Бельгиец находится в международном розыске, он заочно арестован.

25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Австралия обратилась к России насчет возможного задержания военными ВС РФ австралийского наемника вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о его личности уточняется. Ранее в этом месяце в Telegram-канале военкора Александра Сладкова была опубликована информация о задержании российскими военнослужащими 32-летнего гражданина Австралии Оскара Дженкинса, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины и попавшего в плен в зоне спецоперации.

4 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что в интернациональном легионе ВСУ состоят 18 000 наемников из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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