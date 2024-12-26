Мосгорсуд заочно приговорил наемника из Бельгии к шести годам
Московский городской суд заочно приговорил 25-летнего наемника из Бельгии Джетмира Хусейна к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Хусейн признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд установил, что в марте 2022 г. мужчина прибыл в пункт постоянной дислокации тренировочной базы интернационального легиона теробороны Украины, расположенный в Яворовском районе Львовской области республики. Для получения вознаграждения Хусейн вступил в легион в качестве наемника, прошел военную подготовку и согласился участвовать в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также Вооруженных сил России.
Бельгиец находится в международном розыске, он заочно арестован.
25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Австралия обратилась к России насчет возможного задержания военными ВС РФ австралийского наемника вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о его личности уточняется. Ранее в этом месяце в Telegram-канале военкора Александра Сладкова была опубликована информация о задержании российскими военнослужащими 32-летнего гражданина Австралии Оскара Дженкинса, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины и попавшего в плен в зоне спецоперации.
4 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что в интернациональном легионе ВСУ состоят 18 000 наемников из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.