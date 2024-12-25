Канберра обратилась к России после пленения австралийского наемника ВСУ
Австралия обратилась к РФ по поводу возможного задержания российскими военными австралийского наемника вооруженных сил Украины (ВСУ), информация о личности наемника уточняется. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу, и в настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется», – сказала Захарова.
Ранее в декабре в Telegram-канале военкора Александра Сладкова появилась информация о задержании российскими военнослужащими 32-летнего гражданина Австралии Оскара Дженкинса, который участвовал в вооруженном конфликте на стороне Украины и попал в плен в зоне спецоперации.
Захарова добавила, что если сведения подтвердятся, то виновной в сложившейся ситуации будет Канберра, поскольку она «попустительствует австралийским наемникам, которые воюют на стороне киевского режима».
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев.
4 октября директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.