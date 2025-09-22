Российская делегация примет участие в Ассамблее ИКАО в Монреале
Российскую делегацию на 42-й Ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая пройдет в Монреале с 23 сентября по 3 октября, возглавит заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.
В министерстве подчеркнули, что Москва рассматривает Ассамблею ИКАО как ключевую площадку для обсуждения развития гражданской авиации.
На заседаниях ИКАО Россия представит документы с информацией о передовом опыте страны, а также предложения по улучшению авиационного законодательства, повышению безопасности, внедрению технологий и обеспечению устойчивого развития отрасли.
Также запланированы двусторонние встречи с членами ИКАО.
«Делегация РФ будет работать над продвижением российской заявки на членство в Совете ИКАО», – сообщил Минтранс.
В министерстве отметили, что Российская делегация участвует в Ассамблее ИКАО, опираясь на открытое сотрудничество, соблюдение международного права и поиск взаимоприемлемых решений, считая, что глобальные вызовы решаются совместными усилиями.
22 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия обратилась в ИКАО с просьбой смягчить санкции на поставки авиационных запчастей, ссылаясь на вопросы безопасности. Санкции с февраля 2022 г. ограничили доступ российских авиакомпаний к иностранным самолетам и комплектующим.
Отмечается, что Россия выступила с инициативой после того, как на прошлой неделе США отменили санкции в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа», ранее ограниченной за поддержку Москвы со стороны Минска.
11 сентября представитель Белого дома Джон Коул сообщил, что решение о снятии санкций было одобрено всеми профильными ведомствами и принято лично президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что дальнейшее смягчение ограничений остается предметом переговоров, и отметил, что отношения Вашингтона и Минска «хорошие, но не прекрасные».