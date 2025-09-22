Полянский: ЕС хочет подорвать договоренности РФ и США на саммите на Аляске

Полянский также процитировал вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в начале года на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что угроза, которая его больше всего беспокоит в отношении Европы, это не Россия и не Китай и не любой другой внешний фактор. «Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США», – заявлял Вэнс.