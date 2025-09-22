Газета
Полянский: ЕС хочет подорвать договоренности РФ и США на саммите на Аляске

Ведомости

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что европейские страны стремятся вернуть администрацию президента США Дональда Трампа на антироссийский курс и подорвать договоренности, достигнутые им с лидером России Владимиром Путиным на саммите на Аляске.

«Мы, разумеется, понимаем и то, что истерика наших европейских коллег не в последнюю очередь направлена на то, чтобы попытаться вернуть на антироссийский курс новую администрацию США во главе с президентом Трампом, подорвать договоренности и понимание, достигнутые российским и американским президентами на Аляске месяц назад», – сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Полянский также процитировал вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в начале года на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что угроза, которая его больше всего беспокоит в отношении Европы, это не Россия и не Китай и не любой другой внешний фактор. «Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США», – заявлял Вэнс.

По словам российского дипломата, европейские лидеры предпочли проигнорировать этот сигнал, что делает их неспособными извлекать уроки из истории.

22 сентября Financial Times сообщила о росте скрытой напряженности между США и прибалтийскими странами на фоне разногласий в политике сдерживания России. В Вашингтоне, по данным издания, все чаще говорят об «эстонизации» внешней политики ЕС, имея в виду курс, который проводит нынешняя глава европейской дипломатии Кая Каллас.

