Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА

Ведомости

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Таким образом, число сбитых за вечер БПЛА над столицей увеличилось до 11.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отмечает он.

В 19:40 Собянин сообщал об уничтожении семи беспилотников. В 20:01 он сообщил о еще двух дронах. До этого в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте