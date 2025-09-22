Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА

В 19:40 Собянин сообщал об уничтожении семи беспилотников. В 20:01 он сообщил о еще двух дронах. До этого в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа.