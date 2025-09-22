Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Таким образом, число сбитых за вечер БПЛА над столицей увеличилось до 11.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отмечает он.
В 19:40 Собянин сообщал об уничтожении семи беспилотников. В 20:01 он сообщил о еще двух дронах. До этого в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа.